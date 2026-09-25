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Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л

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Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х66х35
Вес, кг.
33.42

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л

Компрессор DENZEL — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и достаточный запас сжатого воздуха. Масляный поршневой компрессор оснащён электрическим двигателем мощностью 1800 Вт и работает от сети. Производительность 280 л/мин позволяет уверенно справляться с широким кругом пневматических задач, а ресивер объёмом 50 л помогает поддерживать рабочий запас воздуха. Максимальное давление до 8 бар расширяет возможности использования оборудования. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобство эксплуатации.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1800
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор DENZEL — практичное решение для задач, где важны стабильная подача воздуха и достаточный запас сжатого воздуха. Масляный поршневой компрессор оснащён электрическим двигателем мощностью 1800 Вт и работает от сети. Производительность 280 л/мин позволяет уверенно справляться с широким кругом пневматических задач, а ресивер объёмом 50 л помогает поддерживать рабочий запас воздуха. Максимальное давление до 8 бар расширяет возможности использования оборудования. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобство эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58068, DK1800/50,Х-PRO 1,8 кВт, 280л/мин, 50л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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