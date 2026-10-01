Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
670
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х66х35
Вес, кг.
32.04
Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача сжатого воздуха и хороший запас по объёму. Масляный поршневой коаксиальный привод и электрический двигатель обеспечивают производительность 230 л/мин, а ресивер на 50 л помогает работать без постоянных пауз. Максимальное давление 8 бар расширяет возможности использования компрессора в бытовых и рабочих задачах. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобный формат для подключения к сети. Надёжный помощник для регулярной работы со сжатым воздухом.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
670
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача сжатого воздуха и хороший запас по объёму. Масляный поршневой коаксиальный привод и электрический двигатель обеспечивают производительность 230 л/мин, а ресивер на 50 л помогает работать без постоянных пауз. Максимальное давление 8 бар расширяет возможности использования компрессора в бытовых и рабочих задачах. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобный формат для подключения к сети. Надёжный помощник для регулярной работы со сжатым воздухом.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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