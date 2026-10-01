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Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л

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Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745433
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
670
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х66х35
Вес, кг.
32.04

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л

Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача сжатого воздуха и хороший запас по объёму. Масляный поршневой коаксиальный привод и электрический двигатель обеспечивают производительность 230 л/мин, а ресивер на 50 л помогает работать без постоянных пауз. Максимальное давление 8 бар расширяет возможности использования компрессора в бытовых и рабочих задачах. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобный формат для подключения к сети. Надёжный помощник для регулярной работы со сжатым воздухом.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
670
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
380
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Denzel — практичное решение для задач, где важны стабильная подача сжатого воздуха и хороший запас по объёму. Масляный поршневой коаксиальный привод и электрический двигатель обеспечивают производительность 230 л/мин, а ресивер на 50 л помогает работать без постоянных пауз. Максимальное давление 8 бар расширяет возможности использования компрессора в бытовых и рабочих задачах. Одноцилиндровая конструкция сочетает понятное устройство и удобный формат для подключения к сети. Надёжный помощник для регулярной работы со сжатым воздухом.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58064, DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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