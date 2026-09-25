Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин
Воздушный безмасляный компрессор Сибртех BL 1100/6 58059 мощностью 1100 Вт, с ресивером емкостью 6 литров, служит для подачи сжатого воздуха под давлением до 8 бар со скоростью 180 л/мин. К нему можно подключить краскораспылитель, продувочный пистолет, заклепочник, пистолет для накачки шин и другой пневмоинструмент. Отсутствие масла делает компрессор оптимальным для выполнения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Устройство предназначено для бытового использования.,Одна из основных особенностей данной модели — компактность и удобство в перевозке. Компрессор отличается небольшим весом и дополнен эргономичной транспортировочной ручкой.
Преимущества
- Автономность — прессостат обеспечивает автоматический запуск двигателя и его остановку в зависимости от уровня давления в ресивере.
- Простая подготовка к работе — быстроразъемный выходной коннектор «Рапид» (евро) позволяет легко подключить пневмоинструмент.
- Удобное управление — при помощи поворотного регулятора на передней панели можно установить нужное значение давления.
- Контроль давления в ресивере — в верхней части корпуса расположен манометр, для считывания показателей не нужно наклоняться.
- Предохранительный клапан — возможность сброса избыточного давления позволяет избежать аварийных ситуаций.
- Продуманная конструкция — виброгасящие опоры обеспечивают устойчивость компрессора во время работы.
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Воздушный безмасляный компрессор Сибртех BL 1100/6 58059 мощностью 1100 Вт, с ресивером емкостью 6 литров, служит для подачи сжатого воздуха под давлением до 8 бар со скоростью 180 л/мин. К нему можно подключить краскораспылитель, продувочный пистолет, заклепочник, пистолет для накачки шин и другой пневмоинструмент. Отсутствие масла делает компрессор оптимальным для выполнения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Устройство предназначено для бытового использования.,Одна из основных особенностей данной модели — компактность и удобство в перевозке. Компрессор отличается небольшим весом и дополнен эргономичной транспортировочной ручкой.
Преимущества
- Автономность — прессостат обеспечивает автоматический запуск двигателя и его остановку в зависимости от уровня давления в ресивере.
- Простая подготовка к работе — быстроразъемный выходной коннектор «Рапид» (евро) позволяет легко подключить пневмоинструмент.
- Удобное управление — при помощи поворотного регулятора на передней панели можно установить нужное значение давления.
- Контроль давления в ресивере — в верхней части корпуса расположен манометр, для считывания показателей не нужно наклоняться.
- Предохранительный клапан — возможность сброса избыточного давления позволяет избежать аварийных ситуаций.
- Продуманная конструкция — виброгасящие опоры обеспечивают устойчивость компрессора во время работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор воздушный безмаслянный БР СИБРТЕХ 58059, 1100/6 1100Вт, ресивер 6 литров, 180 л/мин