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Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин

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Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 1
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 2
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 3
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 4
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 5
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 6
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 7
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 8
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 9
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 10
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 11
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 12
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 13
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 14
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 15
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 16
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 17
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 18
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.8
Максимальное давление, атм
7
Длина кабеля питания, м
2.8
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 1
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 2
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 3
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 4
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 5
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 6
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 7
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 8
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 9
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 10
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 11
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 12
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 13
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 14
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 15
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 16
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 17
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 18
  • Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745431
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.8
Максимальное давление, атм
7
Длина кабеля питания, м
2.8
Максимальный потребляемый ток
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х14
Вес, кг.
1.7

Описание товара Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин

Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.8
Максимальное давление, атм
7
Длина кабеля питания, м
2.8
Максимальный потребляемый ток
14
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный DENZEL 58054, DС-20, 12 В, 7 атм., 35 л/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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