Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED
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Характеристики
Описание товара Компрессор автомобильный DENZEL 58051, AC-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин, LED
Автомобильный двухпоршневой компрессор Denzel AC-75 58051 производительностью 75 л/мин, с LED-фонарем, работает от сети 12 В, поддерживает давление 10 атм. и предназначен для быстрой и эффективной накачки шин, резиновых матрацев и других надувных предметов. Для этого в комплект поставки входит 3 насадки. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору при помощи клемм. Благодаря двухпоршневой конструкции отличается высокой производительностью — накачка шины R16 занимает не более 3-4 минут. Станет незаменимым помощником в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Контроль давления — производитель предусмотрел точный аналоговый манометр.
- Безопасная работа — автомобильный предохранитель защищает бортовую сеть от перегрузок.
- Хорошее освещение — LED-фонарь позволяет использовать инструмент в темное время суток и помещениях с нехваткой света.
- Устойчивость — нескользящие ножки позволяют установить компрессор на любой поверхности.
- Эргономичность и мобильность — устройство снабжено удобной рукояткой.
- Мобильность — воздушный шланг длиной 5 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Удобное хранение и транспортировка — компрессор поставляется в прочной сумке.
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Автомобильный двухпоршневой компрессор Denzel AC-75 58051 производительностью 75 л/мин, с LED-фонарем, работает от сети 12 В, поддерживает давление 10 атм. и предназначен для быстрой и эффективной накачки шин, резиновых матрацев и других надувных предметов. Для этого в комплект поставки входит 3 насадки. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору при помощи клемм. Благодаря двухпоршневой конструкции отличается высокой производительностью — накачка шины R16 занимает не более 3-4 минут. Станет незаменимым помощником в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Контроль давления — производитель предусмотрел точный аналоговый манометр.
- Безопасная работа — автомобильный предохранитель защищает бортовую сеть от перегрузок.
- Хорошее освещение — LED-фонарь позволяет использовать инструмент в темное время суток и помещениях с нехваткой света.
- Устойчивость — нескользящие ножки позволяют установить компрессор на любой поверхности.
- Эргономичность и мобильность — устройство снабжено удобной рукояткой.
- Мобильность — воздушный шланг длиной 5 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Удобное хранение и транспортировка — компрессор поставляется в прочной сумке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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