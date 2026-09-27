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Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Размеры в упаковке, см
17х13х9
Вес, г.
560

Описание товара Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин

Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин

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Характеристики
Бренд
Sparta
Описание
Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Sparta 58050, С-12, 12 В, 17 атм., 12 л/мин - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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