Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок
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Характеристики
Описание товара Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок
Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 2550/100 58029 с блоком управления, мощностью 2250 (3 х 750) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 410 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.
Преимущества
- Удобный блок управления — в зависимости от поставленных задач можно включать каждый из 3 компрессорных блоков по отдельности или все сразу, что позволяет экономить электроэнергию и снижать уровень шума, а также повышает ресурс компрессора.
- Низкий уровень шума — работа компрессора не вызывает дискомфорт, его можно использовать в помещении или на дачном участке.
- Высокий ресурс — цилиндры с антифрикционным покрытием обладают повышенной устойчивостью к износу.
- Термозащита — в случае превышения максимально допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения выхода из строя.
- Автономность — реле давления обеспечивает автоматическое отключение двигателя по достижении максимального рабочего давления и его запуск после снижения давления до минимального.
- Регулятор давления на выходе — можно выбрать оптимальный режим подачи воздуха в соответствии с характеристиками пневмоинструмента.
- Безопасная работа — клапан сброса избыточного давления предотвращает возникновение аварийных ситуаций.
- Высокое качество очистки воздуха — фильтры надежно задерживают посторонние частицы, а влагоотделитель препятствует попаданию конденсата в пневмомагистраль.
- Контроль давления в ресивере и на выходной магистрали — компрессор оборудован двумя манометрами.
- Простая подготовка к работе — благодаря быстросъемному выходному коннектору подключение пневмоинструм
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Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 2550/100 58029 с блоком управления, мощностью 2250 (3 х 750) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 410 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.
Преимущества
- Удобный блок управления — в зависимости от поставленных задач можно включать каждый из 3 компрессорных блоков по отдельности или все сразу, что позволяет экономить электроэнергию и снижать уровень шума, а также повышает ресурс компрессора.
- Низкий уровень шума — работа компрессора не вызывает дискомфорт, его можно использовать в помещении или на дачном участке.
- Высокий ресурс — цилиндры с антифрикционным покрытием обладают повышенной устойчивостью к износу.
- Термозащита — в случае превышения максимально допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения выхода из строя.
- Автономность — реле давления обеспечивает автоматическое отключение двигателя по достижении максимального рабочего давления и его запуск после снижения давления до минимального.
- Регулятор давления на выходе — можно выбрать оптимальный режим подачи воздуха в соответствии с характеристиками пневмоинструмента.
- Безопасная работа — клапан сброса избыточного давления предотвращает возникновение аварийных ситуаций.
- Высокое качество очистки воздуха — фильтры надежно задерживают посторонние частицы, а влагоотделитель препятствует попаданию конденсата в пневмомагистраль.
- Контроль давления в ресивере и на выходной магистрали — компрессор оборудован двумя манометрами.
- Простая подготовка к работе — благодаря быстросъемному выходному коннектору подключение пневмоинструм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок