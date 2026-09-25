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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок купить с доставкой в Москве
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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок

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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 1
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 2
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 3
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 4
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 5
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 6
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 7
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 8
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 9
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 10
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 11
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 12
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 13
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 14
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 15
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 16
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 17
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 18
Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 1
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 2
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 3
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 4
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 5
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 6
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 7
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 8
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 9
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 10
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 11
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 12
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 13
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 14
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 15
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 16
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 17
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 18
  • Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 760 руб. 
Начислим 669 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок
41 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2250
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.75х0.44
Вес, кг.
76

Описание товара Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 2550/100 58029 с блоком управления, мощностью 2250 (3 х 750) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 410 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
2250
Количество цилиндров
6
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
100
Развернуть
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLS 2550/100 58029 с блоком управления, мощностью 2250 (3 х 750) Вт, объемом ресивера 100 л и производительностью 410 л/мин предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом, подаваемым под давлением до 8 бар. Позволяет подключить пневматический заклепочник, дрель, шлифмашину и т.д. Оптимален для работы с краскопультом и для продувки электронных компонентов, т. к. в сжатом воздухе отсутствуют частицы масла. Компрессор пригодится в мастерской, гараже, на строительной площадке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмаслянный малошумный DENZEL 58029, DLS 2250/100, 2250 Вт, 3х750, 100 л, 410 л/мин блок - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 41760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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