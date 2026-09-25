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Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров

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Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 2
Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 3
Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 4
Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 2
  • Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 3
  • Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 4
  • Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров
11 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1300
Высота, см
395
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
5
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х21
Вес, кг.
10.1

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров

Масляный компрессор DENZEL мощностью 1300 Вт создан для стабильной работы от сети. Поршневой коаксиальный привод, один цилиндр и одноступенчатое сжатие обеспечивают производительность до 180 л/мин, а давление до 10 бар позволяет уверенно справляться с широким кругом задач. Ресивер объёмом 5 л делает компрессор компактным и удобным для периодического использования, не занимая много места. Манометр помогает контролировать давление во время работы. При весе 10,8 кг модель остаётся достаточно мобильной для перемещения по рабочей зоне. Надёжный масляный компрессор DENZEL — практичное решение для тех, кому важны мощность, компактность и понятный контроль параметров.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1300
Высота, см
395
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Развернуть
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
5
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор DENZEL мощностью 1300 Вт создан для стабильной работы от сети. Поршневой коаксиальный привод, один цилиндр и одноступенчатое сжатие обеспечивают производительность до 180 л/мин, а давление до 10 бар позволяет уверенно справляться с широким кругом задач. Ресивер объёмом 5 л делает компрессор компактным и удобным для периодического использования, не занимая много места. Манометр помогает контролировать давление во время работы. При весе 10,8 кг модель остаётся достаточно мобильной для перемещения по рабочей зоне. Надёжный масляный компрессор DENZEL — практичное решение для тех, кому важны мощность, компактность и понятный контроль параметров.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58011, DL1300, 10 бар, 1,3 кВт, 180 л/мин, 5 л, с набором аксессуаров - купить по цене 11230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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