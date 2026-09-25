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Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм купить с доставкой в Москве
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Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм

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Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 1
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 2
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 3
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 4
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 5
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 6
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 7
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 8
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 9
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 10
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 11
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 12
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 13
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 14
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 15
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 16
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 17
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 18
Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 1
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 2
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 3
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 4
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 5
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 6
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 7
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 8
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 9
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 10
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 11
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 12
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 13
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 14
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 15
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 16
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 17
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 18
  • Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм
8 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Объем травосборника, л
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х55х42
Вес, кг.
12.5

Описание товара Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм

Электрический скарификатор-аэратор Denzel SAE-1500 57701 мощностью 1500 Вт обеспечивает ширину обработки 32 см, глубину -11/+5 мм и предназначен для ухода за газоном: удаления сухой травы, мха и мусора, а также прорезания дерна и обеспечения притока воздуха к корневой системе растений. Скорость вращения вала составляет 4000 об/мин, этого достаточно для эффективной обработки придомовой территории.

Преимущества

  • Эффективность и долговечность — 16 острых ножей тщательно разрыхляют грунт и обеспечивают доступ воздуха к корневой системе растений, не нуждаются в частой заточке.
  • Защита от перегрева — двигатель стабильно работает даже при длительном интенсивном использовании.
  • Безопасность пользователя — блокиратор включения предотвращает случайный запуск.
  • Травосборник на 40 л — благодаря сочетанию твердого каркаса и мягкой ткани его легко устанавливать, а также просто опустошать и чистить.
  • Зажим для сетевого кабеля — шнур не попадает под ножи во время работы.
  • Маневренность — скарификатор-аэратор весит всего 10 кг, а колеса размером 160/140 см облегчают передвижение по участку со сложным грунтом.
  • Удобное хранение и транспортировка — рукоятка легко складывается, поэтому техника не занимает много места.
  • Гарантия 3 года — высокое качество скарификатора-аэратора подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Объем травосборника, л
40
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический скарификатор-аэратор Denzel SAE-1500 57701 мощностью 1500 Вт обеспечивает ширину обработки 32 см, глубину -11/+5 мм и предназначен для ухода за газоном: удаления сухой травы, мха и мусора, а также прорезания дерна и обеспечения притока воздуха к корневой системе растений. Скорость вращения вала составляет 4000 об/мин, этого достаточно для эффективной обработки придомовой территории.

Преимущества

  • Эффективность и долговечность — 16 острых ножей тщательно разрыхляют грунт и обеспечивают доступ воздуха к корневой системе растений, не нуждаются в частой заточке.
  • Защита от перегрева — двигатель стабильно работает даже при длительном интенсивном использовании.
  • Безопасность пользователя — блокиратор включения предотвращает случайный запуск.
  • Травосборник на 40 л — благодаря сочетанию твердого каркаса и мягкой ткани его легко устанавливать, а также просто опустошать и чистить.
  • Зажим для сетевого кабеля — шнур не попадает под ножи во время работы.
  • Маневренность — скарификатор-аэратор весит всего 10 кг, а колеса размером 160/140 см облегчают передвижение по участку со сложным грунтом.
  • Удобное хранение и транспортировка — рукоятка легко складывается, поэтому техника не занимает много места.
  • Гарантия 3 года — высокое качество скарификатора-аэратора подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм – стоимость товара 8810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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