Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм
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Характеристики
Описание товара Скарификатор-аэратор электрический DENZEL 57701, SAE-1500, 1500 Вт, -11/+5 см, 32 cм
Электрический скарификатор-аэратор Denzel SAE-1500 57701 мощностью 1500 Вт обеспечивает ширину обработки 32 см, глубину -11/+5 мм и предназначен для ухода за газоном: удаления сухой травы, мха и мусора, а также прорезания дерна и обеспечения притока воздуха к корневой системе растений. Скорость вращения вала составляет 4000 об/мин, этого достаточно для эффективной обработки придомовой территории.
Преимущества
- Эффективность и долговечность — 16 острых ножей тщательно разрыхляют грунт и обеспечивают доступ воздуха к корневой системе растений, не нуждаются в частой заточке.
- Защита от перегрева — двигатель стабильно работает даже при длительном интенсивном использовании.
- Безопасность пользователя — блокиратор включения предотвращает случайный запуск.
- Травосборник на 40 л — благодаря сочетанию твердого каркаса и мягкой ткани его легко устанавливать, а также просто опустошать и чистить.
- Зажим для сетевого кабеля — шнур не попадает под ножи во время работы.
- Маневренность — скарификатор-аэратор весит всего 10 кг, а колеса размером 160/140 см облегчают передвижение по участку со сложным грунтом.
- Удобное хранение и транспортировка — рукоятка легко складывается, поэтому техника не занимает много места.
- Гарантия 3 года — высокое качество скарификатора-аэратора подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Электрический скарификатор-аэратор Denzel SAE-1500 57701 мощностью 1500 Вт обеспечивает ширину обработки 32 см, глубину -11/+5 мм и предназначен для ухода за газоном: удаления сухой травы, мха и мусора, а также прорезания дерна и обеспечения притока воздуха к корневой системе растений. Скорость вращения вала составляет 4000 об/мин, этого достаточно для эффективной обработки придомовой территории.
Преимущества
- Эффективность и долговечность — 16 острых ножей тщательно разрыхляют грунт и обеспечивают доступ воздуха к корневой системе растений, не нуждаются в частой заточке.
- Защита от перегрева — двигатель стабильно работает даже при длительном интенсивном использовании.
- Безопасность пользователя — блокиратор включения предотвращает случайный запуск.
- Травосборник на 40 л — благодаря сочетанию твердого каркаса и мягкой ткани его легко устанавливать, а также просто опустошать и чистить.
- Зажим для сетевого кабеля — шнур не попадает под ножи во время работы.
- Маневренность — скарификатор-аэратор весит всего 10 кг, а колеса размером 160/140 см облегчают передвижение по участку со сложным грунтом.
- Удобное хранение и транспортировка — рукоятка легко складывается, поэтому техника не занимает много места.
- Гарантия 3 года — высокое качество скарификатора-аэратора подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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