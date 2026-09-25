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Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с купить с доставкой в Москве
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с

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Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 6
Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 1
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 2
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 3
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 4
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 5
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 6
  • Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.3х0.07
Вес, г.
830

Описание товара Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с

Стальные грабли Сибртех 61741, 360 мм, длиной 1300 мм, с 12 прямыми зубьями, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 12 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач. Грабли поставляются в сборе с деревянным черенком.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
  • Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
  • Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.

Отзывы о товаре Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
есть
Тип грабель
с прямыми зубьями
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
12
Материал зубцов
сталь
Ширина рабочей части, мм
300
Длина черенка, см
120
Общая длина
1300
Страна производитель
Россия
Описание

Стальные грабли Сибртех 61741, 360 мм, длиной 1300 мм, с 12 прямыми зубьями, предназначены для садово-огородных работ. Они используются для выравнивания грядок и рыхления грунта. 12 заостренных на концах зубьев облегчают решение поставленных задач. Грабли поставляются в сборе с деревянным черенком.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть и тулейка сделаны из конструкционной углеродистой стали.
  • Антикоррозионный эффект — покрытие из порошковой эмали предотвращает разрушение грабель.
  • Надежность и прочность — зубья имеют утолщенный профиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли стальные СИБРТЕХ 61741, 308х1200 мм, 12 прямых зубьев, деревянный черенок 1/с - этот товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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