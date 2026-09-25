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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия купить с доставкой в Москве
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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия

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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 1
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 2
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 3
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 4
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 5
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 6
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 7
Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 1
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 2
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 3
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 4
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 5
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 6
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 7
  • Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745389
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х54х5
Вес, г.
420

Описание товара Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия

Веерные пластиковые грабли Сибртех 61708 с 24 плоскими зубьями, шириной 600 мм, без черенка, предназначены для уборки газонов. Широкая рабочая часть обеспечивает максимальный охват поверхности, позволяя собрать с нее мусор и опавшую листву.

Преимущества

  • Долговечность — грабли произведены из эластичного полипропилена, устойчивого к влаге и ультрафиолету.
  • Устойчивость к поломке — основание усилено ребрами жесткости, а зубья имеют дополнительную распорку, поэтому грабли выдерживают повышенные нагрузки.
  • Малый вес 470 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для уборки листвы и садового мусора
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
24
Материал зубцов
полипропилен, пластик
Ширина рабочей части, мм
600
Страна производитель
Россия
Описание

Веерные пластиковые грабли Сибртех 61708 с 24 плоскими зубьями, шириной 600 мм, без черенка, предназначены для уборки газонов. Широкая рабочая часть обеспечивает максимальный охват поверхности, позволяя собрать с нее мусор и опавшую листву.

Преимущества

  • Долговечность — грабли произведены из эластичного полипропилена, устойчивого к влаге и ультрафиолету.
  • Устойчивость к поломке — основание усилено ребрами жесткости, а зубья имеют дополнительную распорку, поэтому грабли выдерживают повышенные нагрузки.
  • Малый вес 470 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 61708, 600 мм, 24 плоских зуба, без черенка, Россия - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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