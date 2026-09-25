Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 745388
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Характеристики
Бренд
Назначение
сбор мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х21х5
Вес, г.
190
Описание товара Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия
Пластиковые веерные грабли Сибртех 617055 с 22 плоскими зубьями и рабочей частью шириной 420 мм, без черенка, предназначены для сбора мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов. Устанавливаются на черенок диаметром 25 мм (приобретается отдельно). Грабли пригодятся владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из эластичного полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
- Надежность — упругое основание с ребрами жесткости устойчиво к изгибающим нагрузкам.
- Малый вес 200 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
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Бренд
Назначение
сбор мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов
Черенок
нет
Тип грабель
веерные
Количество зубцов
22
Материал зубцов
пластик
Ширина рабочей части, мм
420
Страна производитель
Россия
Пластиковые веерные грабли Сибртех 617055 с 22 плоскими зубьями и рабочей частью шириной 420 мм, без черенка, предназначены для сбора мелкого мусора, опавшей листвы и скошенной травы с грядок и газонов. Устанавливаются на черенок диаметром 25 мм (приобретается отдельно). Грабли пригодятся владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Долговечность — грабли изготовлены из эластичного полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
- Надежность — упругое основание с ребрами жесткости устойчиво к изгибающим нагрузкам.
- Малый вес 200 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
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Грабли веерные пластиковые СИБРТЕХ 617055, 420 мм, 22 плоских зуба, без черенка, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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