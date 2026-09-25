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Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия

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Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 1
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 2
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 3
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 4
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 5
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 1
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 2
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 3
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 4
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 5
  • Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, &quot;американка&quot;, без черенка, Россия - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х22х10
Вес, г.
940

Описание товара Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия

Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия

Отзывы о товаре Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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