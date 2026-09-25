Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 745384
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х22х10
Вес, г.
940
Описание товара Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитЛопата штыковая СибрТех (61470)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитЛопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без че...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЛопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальн...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитЛопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянны...
-
В наличииЦена 480 руб. 550 руб.120 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840
-
В наличииЦена 510 руб. 531 руб.128 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421835
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитЛопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая с...
-
В наличииЦена 540 руб. 630 руб.135 руб. в СплитЛопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитЛопата для уборки снега СибрТех (61531)
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЛопата универсальная Зубр Мастер 39413
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЛопата для уборки снега СибрТех (61536)
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЛопата штыковая СИБРТЕХ 614375, нерж. сталь, 200х265 мм, ребра ж...
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Страна производитель
Россия
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без черенка, Россия