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Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка

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Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 1
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 2
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 3
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 4
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 5
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 1
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 2
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 3
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 4
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 5
  • Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745378
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х23х6
Вес, г.
830

Описание товара Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка

Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка

Отзывы о товаре Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
230
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая Мир Инструмента 61420, 230х280 мм, ребра жесткости, без черенка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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