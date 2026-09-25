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Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745374
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Размеры в упаковке, см
27х22х3
Вес, г.
704

Описание товара Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка

Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка

Отзывы о товаре Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Описание
Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Мир Инструмента 6141135, 200х260 мм, ребра жесткости, без черенка - по цене 260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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