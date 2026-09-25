Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 745373
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Загружаем...
380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х21х6
Вес, г.
700
Описание товара Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка
Штыковая лопата Сибртех 61411, 205 х 275 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится при осуществлении земляных работ на участке и строительной площадке. Она используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм. За счет закругленной верхней кромки лопата легко проникает даже в твердую почву.
Преимущества
- Лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена, благодаря чему обладает высокой прочностью и надежностью.
- Рабочее полотно покрыто порошковой эмалью, предотвращающей образование коррозии.
- Клиновидное полотно и ребра жесткости обеспечивают прочность инструмента на излом при высоких нагрузках.
- Конструкция тулейки позволяет надежно закрепить черенок на саморезы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата Сибртех 61411, 205 х 275 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится при осуществлении земляных работ на участке и строительной площадке. Она используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм. За счет закругленной верхней кромки лопата легко проникает даже в твердую почву.
Преимущества
- Лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена, благодаря чему обладает высокой прочностью и надежностью.
- Рабочее полотно покрыто порошковой эмалью, предотвращающей образование коррозии.
- Клиновидное полотно и ребра жесткости обеспечивают прочность инструмента на излом при высоких нагрузках.
- Конструкция тулейки позволяет надежно закрепить черенок на саморезы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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