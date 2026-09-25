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Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка

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Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 1
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 2
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 3
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 4
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 5
Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 1
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 2
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 3
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 4
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 5
  • Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х21х6
Вес, г.
700

Описание товара Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка

Штыковая лопата Сибртех 61411, 205 х 275 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится при осуществлении земляных работ на участке и строительной площадке. Она используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм. За счет закругленной верхней кромки лопата легко проникает даже в твердую почву.

Преимущества

  • Лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена, благодаря чему обладает высокой прочностью и надежностью.
  • Рабочее полотно покрыто порошковой эмалью, предотвращающей образование коррозии.
  • Клиновидное полотно и ребра жесткости обеспечивают прочность инструмента на излом при высоких нагрузках.
  • Конструкция тулейки позволяет надежно закрепить черенок на саморезы.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата Сибртех 61411, 205 х 275 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится при осуществлении земляных работ на участке и строительной площадке. Она используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм. За счет закругленной верхней кромки лопата легко проникает даже в твердую почву.

Преимущества

  • Лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена, благодаря чему обладает высокой прочностью и надежностью.
  • Рабочее полотно покрыто порошковой эмалью, предотвращающей образование коррозии.
  • Клиновидное полотно и ребра жесткости обеспечивают прочность инструмента на излом при высоких нагрузках.
  • Конструкция тулейки позволяет надежно закрепить черенок на саморезы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткости, без черенка – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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