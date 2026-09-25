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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE купить с доставкой в Москве
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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE

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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
  • Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
240
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.22х0.18
Вес, кг.
2.46

Описание товара Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE

Профессиональная цельнометаллическая совковая лопата Palisad LUXE 61373 размером 240 х 290 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой, пригодится также при работе с сыпучими материалами. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря углубленной форме полотна, позволяющей работать с песком, почвой и другими сыпучими материалами. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
  • Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с D-образной рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.

Отзывы о товаре Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
240
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональная цельнометаллическая совковая лопата Palisad LUXE 61373 размером 240 х 290 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой, пригодится также при работе с сыпучими материалами. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря углубленной форме полотна, позволяющей работать с песком, почвой и другими сыпучими материалами. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
  • Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с D-образной рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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