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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE

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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745365
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
195
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.2х0.1
Вес, кг.
2.23

Описание товара Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE

Профессиональная цельнометаллическая штыковая лопата Palisad LUXE 61371 размером 195 х 285 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря заостренной форме полотна, позволяющей легко проникать в почву и перерезать корни. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
  • Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.

Отзывы о товаре Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
195
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональная цельнометаллическая штыковая лопата Palisad LUXE 61371 размером 195 х 285 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря заостренной форме полотна, позволяющей легко проникать в почву и перерезать корни. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
  • Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
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Доставка
Отзывы


Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61371, 195х285х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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