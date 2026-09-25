Лопата совковая PALISAD 61325, 230х275, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лопата совковая PALISAD 61325, 230х275, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE
Совковая лопата Palisad LUXE 61325 размером 230 x 275 мм, с ребрами жесткости и без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно усилено ребрами жесткости и не деформируется при высоких нагрузках.
- Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
- Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитЛопата совковая PALISAD 61326, 235х285, ребра жесткости, рессорн...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитЛопата штыковая Мир Инструмента 61411, 205х275 мм, ребра жесткос...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЛопата совковая СибрТех (61471)
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитЛопата штыковая СибрТех (61470)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитЛопата штыковая СИБРТЕХ 614702, 220х270 мм, "американка", без че...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитЛопата совковая СИБРТЕХ 614712, 235х285 мм, "американка", без че...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЛопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальн...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитЛопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянны...
-
В наличииЦена 480 руб. 550 руб.120 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин Снегирь 421840
-
В наличииЦена 510 руб. 531 руб.128 руб. в СплитЛопата для уборки снега Сибин 421835
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитЛопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая с...
-
В наличииЦена 540 руб. 630 руб.135 руб. в СплитЛопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с ...
Совковая лопата Palisad LUXE 61325 размером 230 x 275 мм, с ребрами жесткости и без черенка, изготовлена из рессорно-пружинной стали и весит 0,9 кг. Оптимальна для работы с сыпучими материалами: гравием, щебнем, песком, удобрениями и т.д. Может использоваться для приготовления строительных растворов и выборки ям. Инструмент пригодится во время строительства, а также выполнения различных работ на загородном участке.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из упругой рессорно-пружинной стали 1050Mn, полотно усилено ребрами жесткости и не деформируется при высоких нагрузках.
- Твердость полотна до 50 HRC — лопата устойчива к износу и долго сохраняет рабочие свойства.
- Возможность выбора черенка — можно установить наиболее удобный, подходящий по диаметру к тулейке 40 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая PALISAD 61325, 230х275, ребра жесткости, рессорная сталь, 0,9 кг, без черенка, LUXE