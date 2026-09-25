Кусторез PALISAD 608375, 520 мм, волнистые лезвия, деревянные рукоятки
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Форма лезвий
волнистые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 745358
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Форма лезвий
волнистые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
дерево
Габариты без упаковки
520 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х19х6
Вес, г.
830
Описание товара Кусторез PALISAD 608375, 520 мм, волнистые лезвия, деревянные рукоятки
Кусторез Palisad 608375 длиной 520 мм, с волнистыми лезвиями и деревянными рукоятками, легко справляется с обрезкой молодых веток диаметром до 10 мм. Волнистые лезвия оптимальны для срезания веток с гладкой корой. Кусторез будет полезен садоводам, т. к. позволяет поддерживать кустарники и живые изгороди в аккуратном виде.
Преимущества
- Прочность — лезвия выполнены из среднеуглеродистой стали методом холодного штампования.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены индукционными токами высокой частоты и заточены на заводе, рукоятки покрыты лаком для защиты от воздействия влаги.
- Антикоррозионное масляное покрытие — лезвия защищены от разрушения и легко справляются со срезанием веток.
- Надежная конструкция — встроенный ограничитель сжатия предотвращает поломку инструмента при работе с большим усилием.
- Комфортное использование — деревянные рукоятки удобно лежат в руках, уменьшая усталость при длительной работе.
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Бренд
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Форма лезвий
волнистые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
дерево
Габариты без упаковки
520 мм
Страна производитель
Китай
Кусторез Palisad 608375 длиной 520 мм, с волнистыми лезвиями и деревянными рукоятками, легко справляется с обрезкой молодых веток диаметром до 10 мм. Волнистые лезвия оптимальны для срезания веток с гладкой корой. Кусторез будет полезен садоводам, т. к. позволяет поддерживать кустарники и живые изгороди в аккуратном виде.
Преимущества
- Прочность — лезвия выполнены из среднеуглеродистой стали методом холодного штампования.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены индукционными токами высокой частоты и заточены на заводе, рукоятки покрыты лаком для защиты от воздействия влаги.
- Антикоррозионное масляное покрытие — лезвия защищены от разрушения и легко справляются со срезанием веток.
- Надежная конструкция — встроенный ограничитель сжатия предотвращает поломку инструмента при работе с большим усилием.
- Комфортное использование — деревянные рукоятки удобно лежат в руках, уменьшая усталость при длительной работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез PALISAD 608375, 520 мм, волнистые лезвия, деревянные рукоятки - этот товар вы можете купить по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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