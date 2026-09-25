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Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт купить с доставкой в Москве
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Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт

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Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 1
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 2
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 3
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 4
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 5
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 6
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 7
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 8
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 9
Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 1
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 2
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 3
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 4
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 5
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 6
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 7
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 8
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 9
  • Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х24х4
Вес, г.
770

Описание товара Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт

Сучкорез прямого реза Горизонт 60815 длиной 500 мм, с длинными деревянными рукоятками, — инструмент для работы на загородном участке. Успешно справляется с живыми ветками диаметром до 25 мм. Сучкорез облегчает уход за садом и огородом и будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Износостойкость — острое режущее лезвие изготовлено из среднеуглеродистой стали и прошло термическую закалку, поэтому долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от образования коррозии — на рабочих поверхностях имеется оксидированное покрытие.
  • Высокое качество реза — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
  • Надежность — удлиненные стальные накладки повышают устойчивость рукояток к слому.
  • Экологичность — рукоятки изготовлены из древесины твердых пород, безопасной для здоровья и окружающей среды.
  • Комфортная работа — деревянные рукоятки удобно лежат в руках.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
500
Страна производитель
Россия
Описание

Сучкорез прямого реза Горизонт 60815 длиной 500 мм, с длинными деревянными рукоятками, — инструмент для работы на загородном участке. Успешно справляется с живыми ветками диаметром до 25 мм. Сучкорез облегчает уход за садом и огородом и будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Износостойкость — острое режущее лезвие изготовлено из среднеуглеродистой стали и прошло термическую закалку, поэтому долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от образования коррозии — на рабочих поверхностях имеется оксидированное покрытие.
  • Высокое качество реза — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
  • Надежность — удлиненные стальные накладки повышают устойчивость рукояток к слому.
  • Экологичность — рукоятки изготовлены из древесины твердых пород, безопасной для здоровья и окружающей среды.
  • Комфортная работа — деревянные рукоятки удобно лежат в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза Мир Инструмента 60815, 500 мм, деревянные рукоятки, Горизонт - купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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