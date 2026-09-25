Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 745356
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1 830 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х21х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
Кусторез Palisad LUXE 60622 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 685-885 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Волнистые лезвия длиной 225 мм позволяют легко срезать даже гладкие ветки, тефлоновое покрытие облегчает работу. Кусторез используется для формирования кроны кустов и ухода за живыми изгородями.
Преимущества
- Обрезка высоко расположенных веток — благодаря телескопическим рукояткам длина инструмента регулируется в диапазоне 685-885 мм.
- Надежность — лезвия из закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долго сохраняют режущую способность.
- Долговечность — тефлоновое покрытие лезвий облегчает рез и обеспечивает дополнительную защиту от разрушения.
- Прочность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие изгибающие нагрузки без риска поломки.
- Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
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Кусторез Palisad LUXE 60622 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 685-885 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Волнистые лезвия длиной 225 мм позволяют легко срезать даже гладкие ветки, тефлоновое покрытие облегчает работу. Кусторез используется для формирования кроны кустов и ухода за живыми изгородями.
Преимущества
- Обрезка высоко расположенных веток — благодаря телескопическим рукояткам длина инструмента регулируется в диапазоне 685-885 мм.
- Надежность — лезвия из закаленной нержавеющей стали устойчивы к коррозии и долго сохраняют режущую способность.
- Долговечность — тефлоновое покрытие лезвий облегчает рез и обеспечивает дополнительную защиту от разрушения.
- Прочность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие изгибающие нагрузки без риска поломки.
- Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кусторез телескопический PALISAD 60622, 685-885 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - по цене 1830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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