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Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE купить с доставкой в Москве
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Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE

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Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 1
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 2
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 3
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 4
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 5
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 6
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 7
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 8
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 9
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 10
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 11
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 12
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 13
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 14
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 15
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 16
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 1
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 2
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 3
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 4
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 5
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 6
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 7
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 8
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 9
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 10
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 11
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 12
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 13
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 14
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 15
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 16
  • Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х27х4
Вес, кг.
1.46

Описание товара Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60615 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 580-780 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Шестеренный механизм увеличивает прикладываемое усилие, значительно упрощая работу. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Удобная работа — раздвижные рукоятки позволяют регулировать длину инструмента в диапазоне 580-780 мм в соответствии с ростом пользователя и высотой веток.
  • Износостойкость — лезвие из закаленной нержавеющей стали устойчиво к коррозии и долго сохраняет режущую способность.
  • Дополнительная защита — тефлоновое покрытие предохраняет рабочее лезвие от разрушения и облегчает рез.
  • Прочность — алюминиевые рукоятки устойчивы к высоким изгибающим нагрузкам.
  • Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60615 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 580-780 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Шестеренный механизм увеличивает прикладываемое усилие, значительно упрощая работу. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.

Преимущества

  • Удобная работа — раздвижные рукоятки позволяют регулировать длину инструмента в диапазоне 580-780 мм в соответствии с ростом пользователя и высотой веток.
  • Износостойкость — лезвие из закаленной нержавеющей стали устойчиво к коррозии и долго сохраняет режущую способность.
  • Дополнительная защита — тефлоновое покрытие предохраняет рабочее лезвие от разрушения и облегчает рез.
  • Прочность — алюминиевые рукоятки устойчивы к высоким изгибающим нагрузкам.
  • Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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