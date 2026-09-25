Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
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Характеристики
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 745355
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Характеристики
Бренд
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х27х4
Вес, кг.
1.46
Описание товара Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60615 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 580-780 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Шестеренный механизм увеличивает прикладываемое усилие, значительно упрощая работу. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Удобная работа — раздвижные рукоятки позволяют регулировать длину инструмента в диапазоне 580-780 мм в соответствии с ростом пользователя и высотой веток.
- Износостойкость — лезвие из закаленной нержавеющей стали устойчиво к коррозии и долго сохраняет режущую способность.
- Дополнительная защита — тефлоновое покрытие предохраняет рабочее лезвие от разрушения и облегчает рез.
- Прочность — алюминиевые рукоятки устойчивы к высоким изгибающим нагрузкам.
- Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
обрезка живых веток в саду и огороде
Тип привода
ручной
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60615 с алюминиевыми телескопическими рукоятками 580-780 мм с TPR-покрытием предназначен для обрезки живых веток диаметром до 35 мм. Шестеренный механизм увеличивает прикладываемое усилие, значительно упрощая работу. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Удобная работа — раздвижные рукоятки позволяют регулировать длину инструмента в диапазоне 580-780 мм в соответствии с ростом пользователя и высотой веток.
- Износостойкость — лезвие из закаленной нержавеющей стали устойчиво к коррозии и долго сохраняет режущую способность.
- Дополнительная защита — тефлоновое покрытие предохраняет рабочее лезвие от разрушения и облегчает рез.
- Прочность — алюминиевые рукоятки устойчивы к высоким изгибающим нагрузкам.
- Эргономичность — рукоятки покрыты термопластичной резиной, за счет чего надежно ложатся в руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм, алюминиевые рукоятки с TPR, LUXE