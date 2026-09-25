Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE
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Характеристики
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 745354
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2 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
15
Длина инструмента
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.89х0.17х0.03
Вес, кг.
1.1
Описание товара Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE
Телескопический высоторез Palisad LUXE 60599 с алюминиевой штангой длиной 1800-3000 мм и ПВХ-накладкой предназначен для обрезки живых веток и молодых побегов диаметром до 15 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия значительно облегчает рез. Механизм фиксации ветки у лезвия упрощает и ускоряет работу. Инструмент пригодится для ухода за садовым участком.
Преимущества
- Удобная обрезка веток на высоте — длина раздвижной штанги регулируется (предусмотрено 6 уровней в диапазоне 1800-3000 мм).
- Прочность и долговечность — режущее лезвие из высокоуглеродистой стали устойчиво к нагрузкам, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
- Надежность — алюминиевая штанга отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
- Эргономичность — рукоятка поворачивается на 90°, обеспечивая наиболее удобное положение высотореза.
- Комфортная работа — полипропиленовая рукоятка и ПВХ-накладка обеспечивают удобный хват, снижая усталость во время работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Назначение
для молодых побегов
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
высоторез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
15
Длина инструмента
1800
Страна производитель
Китай
Телескопический высоторез Palisad LUXE 60599 с алюминиевой штангой длиной 1800-3000 мм и ПВХ-накладкой предназначен для обрезки живых веток и молодых побегов диаметром до 15 мм. Тефлоновое покрытие рабочего лезвия значительно облегчает рез. Механизм фиксации ветки у лезвия упрощает и ускоряет работу. Инструмент пригодится для ухода за садовым участком.
Преимущества
- Удобная обрезка веток на высоте — длина раздвижной штанги регулируется (предусмотрено 6 уровней в диапазоне 1800-3000 мм).
- Прочность и долговечность — режущее лезвие из высокоуглеродистой стали устойчиво к нагрузкам, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
- Надежность — алюминиевая штанга отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
- Эргономичность — рукоятка поворачивается на 90°, обеспечивая наиболее удобное положение высотореза.
- Комфортная работа — полипропиленовая рукоятка и ПВХ-накладка обеспечивают удобный хват, снижая усталость во время работы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE - этот товар вы можете купить по цене 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Высоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминиевая штанга, ПВХ накладка, LUXE