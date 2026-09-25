Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
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Характеристики
Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60597, 750 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60597 длиной 750 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 38 мм. Предназначен для работы двумя руками, упрощает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
- Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
- Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
- Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60597 длиной 750 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для сада и огорода, позволяющий обрезать живые ветви диаметром до 38 мм. Предназначен для работы двумя руками, упрощает обрезку твердых веток. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, тефлоновое покрытие лезвия облегчает рез, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть из высокоуглеродистой стали выдерживает активное использование.
- Высокий ресурс — прошедшее индукционную закалку лезвие с остро заточенной кромкой долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — тефлоновое покрытие режущего лезвия предотвращает образование коррозии.
- Удобный контроль качества обрезки — плотность смыкания лезвий регулируется при помощи винта.
- Надежность — инструмент устойчив к воздействию ультрафиолета, стальные рукоятки с треугольным профилем выдерживают значительные нагрузки на изгиб и излом.
- Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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