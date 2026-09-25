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Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки

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Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 10
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 11
Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 10
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 11
  • Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
С упорной пластиной
да
Длина инструмента
540
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х21х4
Вес, кг.
1.35

Описание товара Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки

Сучкорез с наковальней Palisad 60596 имеет телескопические стальные обрезиненные рукоятки, способные увеличить длину инструмента с 540 до 705 мм. Используется для работы двумя руками и позволяет срезать засохшие и увядшие ветки толщиной до 35 мм, расположенные в труднодоступных местах. Режущее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает пониженное трение, поэтому успешно справляется с жесткой древесиной. Кроме того, оно устойчиво к образованию коррозии. Инструмент будет полезен для ухода за дачным участком.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Защита от образования коррозии — опорная наковальня и рукоятки покрыты порошковой эмалью.
  • Высокое качество реза — на рабочей части имеется регулировочный винт для контроля плотности смыкания лезвий.
  • Надежная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, ограничители хода предотвращают поломку инструмента.
  • Эффективность — стальная наковальня с рифленой поверхностью облегчает захват и фиксацию ветки во время обрезки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный хват.

Отзывы о товаре Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для сухих и увядших веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
С упорной пластиной
да
Развернуть
Длина инструмента
540
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез с наковальней Palisad 60596 имеет телескопические стальные обрезиненные рукоятки, способные увеличить длину инструмента с 540 до 705 мм. Используется для работы двумя руками и позволяет срезать засохшие и увядшие ветки толщиной до 35 мм, расположенные в труднодоступных местах. Режущее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает пониженное трение, поэтому успешно справляется с жесткой древесиной. Кроме того, оно устойчиво к образованию коррозии. Инструмент будет полезен для ухода за дачным участком.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет остроту.
  • Защита от образования коррозии — опорная наковальня и рукоятки покрыты порошковой эмалью.
  • Высокое качество реза — на рабочей части имеется регулировочный винт для контроля плотности смыкания лезвий.
  • Надежная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, ограничители хода предотвращают поломку инструмента.
  • Эффективность — стальная наковальня с рифленой поверхностью облегчает захват и фиксацию ветки во время обрезки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез с наковальней PALISAD 60596, 540-705 мм, телескопические стальные обрезиненные рукоятки - купить по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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