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Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки

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Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 10
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 11
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 10
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 11
  • Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х20х5
Вес, г.
790

Описание товара Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки

Кусторез Palisad 60591 длиной 550 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, пригодится садоводам для ухода за участком. Поможет поддерживать аккуратный вид кустарников и живых изгородей. Кусторез подходит для подрезания молодых веток толщиной до 10 мм с целью омоложения и придания им нужной формы.

Преимущества

  • Прочность — лезвия изготовлены из стали по технологии холодного штампования.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли закалку индукционным током высокой частоты и были заточены на заводе, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
  • Эффективность и защита от разрушения — коррозионностойкое масляное покрытие предотвращает образование ржавчины, а также обеспечивает легкость реза.
  • Долговечность — рукоятки изготовлены из среднеуглеродистой стали и покрыты антикоррозийной порошковой эмалью.
  • Защита от поломки — встроенный ограничитель сжатия выступает в качестве предохранительного механизма.
  • Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
190
Фиксатор
да
Материал рукоятки
сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Кусторез Palisad 60591 длиной 550 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, пригодится садоводам для ухода за участком. Поможет поддерживать аккуратный вид кустарников и живых изгородей. Кусторез подходит для подрезания молодых веток толщиной до 10 мм с целью омоложения и придания им нужной формы.

Преимущества

  • Прочность — лезвия изготовлены из стали по технологии холодного штампования.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли закалку индукционным током высокой частоты и были заточены на заводе, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
  • Эффективность и защита от разрушения — коррозионностойкое масляное покрытие предотвращает образование ржавчины, а также обеспечивает легкость реза.
  • Долговечность — рукоятки изготовлены из среднеуглеродистой стали и покрыты антикоррозийной порошковой эмалью.
  • Защита от поломки — встроенный ограничитель сжатия выступает в качестве предохранительного механизма.
  • Комфортная работа — рукоятки с резиновыми накладками не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез PALISAD 60591, 550 мм, стальные обрезиненные рукоятки - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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