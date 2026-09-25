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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм купить с доставкой в Москве
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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм

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Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 1
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 2
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 3
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 4
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 5
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 6
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 7
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 1
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 2
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 3
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 4
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 5
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 6
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 7
  • Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х21х4
Вес, г.
810

Описание товара Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм

Штанговый сучкорез прямого реза Palisad 60581 с пилой и пластиковой тулейкой диаметром 25 мм способен срезать живые ветки толщиной до 20 мм. Выполнение этой задачи упрощает тефлоновое покрытие лезвия, уменьшающее трение о древесину. Более толстые ветви диаметром до 60 мм можно спилить пилой, которая предусмотрена в конструкции инструмента. Сучкорез с пилой необходимо установить на штангу или черенок (приобретается отдельно), чтобы обрезать ветки на высоких кронах. Инструмент пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — стальное рабочее лезвие прошло индукционную закалку, режущая кромка имеет прецизионную заточку.
  • Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и нанесенная на опорное лезвие порошковая эмаль защищают инструмент от коррозии.
  • Деформационная стойкость — пила из рессорно-пружинной стали выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективная работа с толстыми ветками — зубья пилы разведены и имеют трехгранную заточку, что предотвращает застревание полотна в древесине и облегчает рез.
  • Долговечность — тулейка выполнена из пластика и не разрушается под действием ультрафиолета.

Отзывы о товаре Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
20
Длина инструмента
580
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Штанговый сучкорез прямого реза Palisad 60581 с пилой и пластиковой тулейкой диаметром 25 мм способен срезать живые ветки толщиной до 20 мм. Выполнение этой задачи упрощает тефлоновое покрытие лезвия, уменьшающее трение о древесину. Более толстые ветви диаметром до 60 мм можно спилить пилой, которая предусмотрена в конструкции инструмента. Сучкорез с пилой необходимо установить на штангу или черенок (приобретается отдельно), чтобы обрезать ветки на высоких кронах. Инструмент пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — стальное рабочее лезвие прошло индукционную закалку, режущая кромка имеет прецизионную заточку.
  • Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и нанесенная на опорное лезвие порошковая эмаль защищают инструмент от коррозии.
  • Деформационная стойкость — пила из рессорно-пружинной стали выдерживает высокие нагрузки.
  • Эффективная работа с толстыми ветками — зубья пилы разведены и имеют трехгранную заточку, что предотвращает застревание полотна в древесине и облегчает рез.
  • Долговечность — тулейка выполнена из пластика и не разрушается под действием ультрафиолета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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