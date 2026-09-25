Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм
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Характеристики
Описание товара Сучкорез штанговый с пилой PALISAD 60581, прямой рез, пластиковая тулейка 25 мм
Штанговый сучкорез прямого реза Palisad 60581 с пилой и пластиковой тулейкой диаметром 25 мм способен срезать живые ветки толщиной до 20 мм. Выполнение этой задачи упрощает тефлоновое покрытие лезвия, уменьшающее трение о древесину. Более толстые ветви диаметром до 60 мм можно спилить пилой, которая предусмотрена в конструкции инструмента. Сучкорез с пилой необходимо установить на штангу или черенок (приобретается отдельно), чтобы обрезать ветки на высоких кронах. Инструмент пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стальное рабочее лезвие прошло индукционную закалку, режущая кромка имеет прецизионную заточку.
- Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и нанесенная на опорное лезвие порошковая эмаль защищают инструмент от коррозии.
- Деформационная стойкость — пила из рессорно-пружинной стали выдерживает высокие нагрузки.
- Эффективная работа с толстыми ветками — зубья пилы разведены и имеют трехгранную заточку, что предотвращает застревание полотна в древесине и облегчает рез.
- Долговечность — тулейка выполнена из пластика и не разрушается под действием ультрафиолета.
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Штанговый сучкорез прямого реза Palisad 60581 с пилой и пластиковой тулейкой диаметром 25 мм способен срезать живые ветки толщиной до 20 мм. Выполнение этой задачи упрощает тефлоновое покрытие лезвия, уменьшающее трение о древесину. Более толстые ветви диаметром до 60 мм можно спилить пилой, которая предусмотрена в конструкции инструмента. Сучкорез с пилой необходимо установить на штангу или черенок (приобретается отдельно), чтобы обрезать ветки на высоких кронах. Инструмент пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стальное рабочее лезвие прошло индукционную закалку, режущая кромка имеет прецизионную заточку.
- Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и нанесенная на опорное лезвие порошковая эмаль защищают инструмент от коррозии.
- Деформационная стойкость — пила из рессорно-пружинной стали выдерживает высокие нагрузки.
- Эффективная работа с толстыми ветками — зубья пилы разведены и имеют трехгранную заточку, что предотвращает застревание полотна в древесине и облегчает рез.
- Долговечность — тулейка выполнена из пластика и не разрушается под действием ультрафиолета.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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