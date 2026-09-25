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Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE

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Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 1
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 2
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 3
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 4
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 5
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 6
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 7
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 8
Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 1
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 2
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 3
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 4
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 5
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 6
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 7
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 8
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE
1 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Длина инструмента
735
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х4
Вес, кг.
1.16

Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60576 имеет телескопические алюминиевые рукоятки, позволяющие увеличивать длину инструмента с 560 до 735 мм, и используется для обрезки живых ветвей толщиной до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками, при этом усилие сжатия увеличивается на 20% благодаря суставному механизму. Режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, защищающее его от коррозии и облегчающее рез. Сучкорез используется для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рукоятки выполнены из алюминиевого сплава, рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
  • Высокий ресурс и коррозионная стойкость — режущая кромка имеет прецизионную заточку, алюминиевые рукоятки анодированы, а опорное лезвие хромировано.
  • Контроль качества обрезки — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
  • Функциональность — благодаря телескопическим ручкам сучкорез удобен для срезания высоко растущих веток.
  • Комфортная работа — в местах хвата имеются прорезиненные накладки.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Развернуть
Длина инструмента
735
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad LUXE 60576 имеет телескопические алюминиевые рукоятки, позволяющие увеличивать длину инструмента с 560 до 735 мм, и используется для обрезки живых ветвей толщиной до 35 мм. Предназначен для работы двумя руками, при этом усилие сжатия увеличивается на 20% благодаря суставному механизму. Режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, защищающее его от коррозии и облегчающее рез. Сучкорез используется для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рукоятки выполнены из алюминиевого сплава, рабочее лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали и прошло индукционную закалку.
  • Высокий ресурс и коррозионная стойкость — режущая кромка имеет прецизионную заточку, алюминиевые рукоятки анодированы, а опорное лезвие хромировано.
  • Контроль качества обрезки — специальный винт позволяет регулировать плотность смыкания лезвий.
  • Функциональность — благодаря телескопическим ручкам сучкорез удобен для срезания высоко растущих веток.
  • Комфортная работа — в местах хвата имеются прорезиненные накладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические алюминиевые рукоятки, LUXE - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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