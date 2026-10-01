Top.Mail.Ru
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 1
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 2
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 3
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 4
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 5
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 6
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
128
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х9х4
Вес, г.
440

Описание товара Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки

Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки

Отзывы о товаре Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 10 мм
Тип инструмента
механический
Материал лезвия
углеродистая сталь
Длина лезвия, мм
128
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Габариты без упаковки
350 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы газонные PALISAD 60574, 350 мм, пластиковые обрезиненные рукоятки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...