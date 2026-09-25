Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 745343
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
590 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х22х3
Вес, г.
650
Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки
Сучкорез прямого реза Palisad 60570 длиной 520 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром не более 25 мм. Инструмент предназначен для работы двумя руками. Рабочее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает низкое трение, что облегчает рез. Сучкорез пригодится на даче, в саду и огороде.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущее лезвие из среднеуглеродистой стали прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку.
- Надежность — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому инструмент выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и порошковая эмаль на опорном лезвии и рукоятках защищают сучкорез от коррозии.
- Высокое качество обрезки — регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
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Бренд
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
520
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Страна производитель
Китай
Сучкорез прямого реза Palisad 60570 длиной 520 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром не более 25 мм. Инструмент предназначен для работы двумя руками. Рабочее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает низкое трение, что облегчает рез. Сучкорез пригодится на даче, в саду и огороде.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущее лезвие из среднеуглеродистой стали прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку.
- Надежность — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому инструмент выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и порошковая эмаль на опорном лезвии и рукоятках защищают сучкорез от коррозии.
- Высокое качество обрезки — регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки – стоимость товара 590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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