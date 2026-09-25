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Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX купить с доставкой в Москве
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Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX

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Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 1
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 2
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 3
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 4
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 5
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 6
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 7
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 8
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 9
Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
закаленная сталь
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 1
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 2
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 3
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 4
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 5
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 6
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 7
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 8
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 9
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
закаленная сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Длина инструмента
610
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
61х20х3
Вес, г.
700

Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX

Кованый сучкорез прямого реза Palisad LUXE Forged 605675 длиной 610 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток толщиной до 35 мм. Инструмент с длинными ручками позволяет увеличить усилие сжатия за счет работы двумя руками. Режущее лезвие из высококачественной японской стали прошло индукционную закалку и отличается высокой прочностью. Тефлоновое покрытие защищает его от ржавчины, а также уменьшает силу трения, что облегчает рез. Сучкорез пригодится для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Максимальная износостойкость и долговечность — опорное лезвие и основание изготовлены методом ковки.
  • Высокий ресурс — режущая кромка имеет прецизионную заточку и долго остается острой.
  • Коррозионная стойкость — рукоятки выполнены из анодированного алюминия, а на опорное лезвие нанесено защитное масляное покрытие.
  • Удобная регулировка — специальный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий инструмента.
  • Надежность — рукоятки из алюминиевой профильной трубы устойчивы к нагрузкам.
  • Комфорт во время работы — прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
закаленная сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
35
Развернуть
Длина инструмента
610
Страна производитель
Тайвань
Описание

Кованый сучкорез прямого реза Palisad LUXE Forged 605675 длиной 610 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, используется для срезания живых веток толщиной до 35 мм. Инструмент с длинными ручками позволяет увеличить усилие сжатия за счет работы двумя руками. Режущее лезвие из высококачественной японской стали прошло индукционную закалку и отличается высокой прочностью. Тефлоновое покрытие защищает его от ржавчины, а также уменьшает силу трения, что облегчает рез. Сучкорез пригодится для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Максимальная износостойкость и долговечность — опорное лезвие и основание изготовлены методом ковки.
  • Высокий ресурс — режущая кромка имеет прецизионную заточку и долго остается острой.
  • Коррозионная стойкость — рукоятки выполнены из анодированного алюминия, а на опорное лезвие нанесено защитное масляное покрытие.
  • Удобная регулировка — специальный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий инструмента.
  • Надежность — рукоятки из алюминиевой профильной трубы устойчивы к нагрузкам.
  • Комфорт во время работы — прорезиненные накладки на рукоятках обеспечивают удобный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUX - по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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