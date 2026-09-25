Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки
Секатор прямого реза Palisad 60561 общей длиной 200 мм, с обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия производят гладкий и ровный срез, сводя к минимуму потерю сока растением. Регулировочный винт позволяет отрегулировать плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на даче и в саду.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, прошедшей индукционную закалку.
- Высокий ресурс — рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет режущую способность.
- Защита от разрушения — на лезвия нанесено антикоррозионное масляное покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятки из кованой стали выдерживают высокие нагрузки.
- Комфорт во время длительной работы — благодаря ПВХ-покрытию рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор не дает лезвиям самопроизвольно разойтись.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Секатор прямого реза Palisad 60561 общей длиной 200 мм, с обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия производят гладкий и ровный срез, сводя к минимуму потерю сока растением. Регулировочный винт позволяет отрегулировать плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на даче и в саду.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, прошедшей индукционную закалку.
- Высокий ресурс — рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет режущую способность.
- Защита от разрушения — на лезвия нанесено антикоррозионное масляное покрытие.
- Надежная конструкция — рукоятки из кованой стали выдерживают высокие нагрузки.
- Комфорт во время длительной работы — благодаря ПВХ-покрытию рукоятки не выскальзывают из ладони.
- Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор не дает лезвиям самопроизвольно разойтись.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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