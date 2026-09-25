Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки
Секатор прямого реза Palisad 60557 длиной 200 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Пригодится для сада и огорода, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Параллельно движущиеся лезвия обеспечивают гладкий и ровный срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий регулируется, что позволяет контролировать качество работы секатора.
Преимущества
- Надежность — инструмент с лезвиями из прочной среднеуглеродистой стали и литыми рукоятками из алюминиевого сплава подходит для активного использования
- Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Коррозионная стойкость — режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, а опорное хромировано.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор предотвращает случайное раскрытие лезвий.
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Теги товара: для цветов
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Секатор прямого реза Palisad 60557 длиной 200 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Пригодится для сада и огорода, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Параллельно движущиеся лезвия обеспечивают гладкий и ровный срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий регулируется, что позволяет контролировать качество работы секатора.
Преимущества
- Надежность — инструмент с лезвиями из прочной среднеуглеродистой стали и литыми рукоятками из алюминиевого сплава подходит для активного использования
- Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
- Коррозионная стойкость — режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, а опорное хромировано.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор предотвращает случайное раскрытие лезвий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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