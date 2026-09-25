Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки
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Характеристики
Описание товара Сучкорез с наковальней PALISAD 60520, 710 мм, двухрычажный механизм, двухкомпонентные рукоятки
Сучкорез с наковальней Palisad 60520 длиной 710 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — двуручный инструмент для обрезки засохших и увядших веток диаметром до 30 мм. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что облегчает работу. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Сучкорез будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Высокий ресурс — стальное лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку, тефлоновое покрытие препятствует образованию ржавчины и уменьшает трение о древесину.
- Защита от коррозии — стальная наковальня имеет антикоррозионное масляное покрытие, на рукоятки нанесена порошковая эмаль.
- Надежность — рукоятки из стальной профильной трубы выдерживают значительные нагрузки.
- Удобная работа — благодаря рифленой поверхности наковальни сучкорез надежно удерживает ветку во время обрезки.
- Эргономичность — рукоятки с двухкомпонентными прорезиненными накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Сучкорез с наковальней Palisad 60520 длиной 710 мм, с двухрычажным механизмом и двухкомпонентными рукоятками, — двуручный инструмент для обрезки засохших и увядших веток диаметром до 30 мм. Двухрычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие на 20%, что облегчает работу. Регулировочный винт позволяет контролировать плотность смыкания лезвий. Сучкорез будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Высокий ресурс — стальное лезвие прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку, тефлоновое покрытие препятствует образованию ржавчины и уменьшает трение о древесину.
- Защита от коррозии — стальная наковальня имеет антикоррозионное масляное покрытие, на рукоятки нанесена порошковая эмаль.
- Надежность — рукоятки из стальной профильной трубы выдерживают значительные нагрузки.
- Удобная работа — благодаря рифленой поверхности наковальни сучкорез надежно удерживает ветку во время обрезки.
- Эргономичность — рукоятки с двухкомпонентными прорезиненными накладками не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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