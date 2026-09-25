Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 745320
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Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
215
Габариты без упаковки
Длина: 215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
210
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
Цветочный секатор Palisad LUXE 60458 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
- Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
215
Габариты без упаковки
Длина: 215 мм
Страна производитель
Китай
Цветочный секатор Palisad LUXE 60458 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
- Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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