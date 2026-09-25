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Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE

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Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 11
Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 11
  • Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
215
Габариты без упаковки
Длина: 215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
210

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE

Цветочный секатор Palisad LUXE 60458 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
  • Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
215
Габариты без упаковки
Длина: 215 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цветочный секатор Palisad LUXE 60458 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
  • Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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