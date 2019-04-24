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Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) KZ 0125

(1)
Артикул: 74531
  • Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 1
  • Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 2
  • Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 3
Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 1
Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 2
Массажер для ног Bradex Блаженство черный Kz 0125 - фото 3
6 950 руб. 

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6 720 руб. 

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Артикул: 74531
В наличии
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля ног
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см30
Длина, см64
Функции и режимыролики, вибромассаж
Ширина, см39
Вес, кг7.2

Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) Kz 0125 призван оздоровить организм и улучшить самочувствие! Принцип его работы основан на воздействии на биологически активные точки человеческой стопы специальных встроенных в платформу валиков. В результате стимулируется кровообращение, внутренние органы в более полной мере снабжаются всеми необходимыми веществами, а также снимается нервное напряжение и улучшается настроение.

Особенности и преимущества

Пользу массажа ног сложно переоценить. Он снимает усталость и напряжение в ногах после долгой стоячей работы, ношения высоких каблуков или другой неудобной обуви, занятий спортом или пеших прогулок, справляется с судорогами, отечностью и тяжестью в ногах! Массажер блаженство купить стоит тем, кто страдает от плоскостопия и любых других проблем с ногами. Его применение практически не имеет противопоказаний!

Регулярное проведение массажа перед сном позволяет расслабиться, преодолеть стрессы и бессонницу, настроиться на волну умиротворения и спокойствия.

Древняя китайская медицина гласит, что на кистях и стопах есть особые точки – проекции каждого внутреннего органа. И стимуляция этих зон способна оказать положительное влияние на работу органов, многие болезни издревле лечили массажем стоп и кистей. Массажер для ног и лодыжек «Блаженство» прекрасно справляется с этой задачей: каждая точка стопы подвергается бережной, но ощутимой стимуляции.

Массажер для стоп и лодыжек Брадекс «Блаженство» обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

  • Стильный дизайн и уникальная выпукло-вогнутая конструкция, идеально подходящая к строению стопы взрослого человека. Валики расположены в соответствии с расположением акупунктурных точек на стопе. В процессе процедуры можно перемещать ноги для массирования разных зон: стоп, голеностопных суставов для максимально полного эффекта;
  • Сочетание новейших технологий и древних медицинских знаний: в основе работы массажера лежит традиционное китайское учение и современные научные разработки в области электроприборов. В процессе создания прибора учитывались особенности строения стопы человека, чтобы каждый пользователь смог ощутить максимальное удовольствие и комфорт от его использования;
  • Большое разнообразие программ. Можно выбрать из нескольких автоматических программ или установить свои индивидуальные настройки для получения максимального эффекта и комфорта, изменяя скорость и направление движения валиков. 
  • Двойное воздействие. Если древние лекари массировали только одну ногу, то массажер для ног Блаженство обеспечивает вдвое более эффективное воздействие на активные зоны на обеих стопах одновременно, быстро возвращая организму тонус и буквально «настраивая» его на правильную работу;
  • Удобный, простой и быстрый способ получить эффект от профессиональной рефлексотерапии дома. Прибор «Блаженство» разрешен для применения дома или в офисе и при этом отвечает всем современным требованиям к технологичному массажному оборудованию;
  • Использование массажера показано в качестве восстановительной терапии при головных болях, мигрени, спазмах в шее и плечах, болях в животе, бессоннице, усталости, стрессе, синдроме менопаузы и других проблемах женского здоровья, а также в качестве профилактической оздоравливающей процедуры.

Комплектация:

  • Массажер для ног Блаженство (черный) Kz 0125 Bradex;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) KZ 0125

Видеообзор Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) KZ 0125



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Супер !!

Недостатки:
-

Комментарий:
Доволен покупкой

Самовывоз невозможен
Массажер для ног Bradex Блаженство (черный) KZ 0125 - стоимость товара 6950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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