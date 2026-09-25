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Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки купить с доставкой в Москве
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Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки

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Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 10
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 11
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 12
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 13
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 14
Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
контактные
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 10
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 11
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 12
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 13
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 14
  • Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х3
Вес, г.
160

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки

Цветочный секатор Palisad 60455 длиной 190 мм, с пластиковыми рукоятками, используется для обрезки цветов и молодых побегов толщиной до 15 мм. Применяется при выполнении хозяйственных работ: разрезании подвязочного материала, ткани и картона, а также решении других задач. Подходит для создания бонсай и топиарных фигур. Инструмент будет полезен для ухода за садом, пригодится также в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку до твердости 50-54 HRC, поэтому долго сохраняют остроту.
  • Долговечность — хромовое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руку.

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
190
Габариты без упаковки
190 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цветочный секатор Palisad 60455 длиной 190 мм, с пластиковыми рукоятками, используется для обрезки цветов и молодых побегов толщиной до 15 мм. Применяется при выполнении хозяйственных работ: разрезании подвязочного материала, ткани и картона, а также решении других задач. Подходит для создания бонсай и топиарных фигур. Инструмент будет полезен для ухода за садом, пригодится также в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку до твердости 50-54 HRC, поэтому долго сохраняют остроту.
  • Долговечность — хромовое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
  • Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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