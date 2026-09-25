Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки
Цветочный секатор Palisad 60455 длиной 190 мм, с пластиковыми рукоятками, используется для обрезки цветов и молодых побегов толщиной до 15 мм. Применяется при выполнении хозяйственных работ: разрезании подвязочного материала, ткани и картона, а также решении других задач. Подходит для создания бонсай и топиарных фигур. Инструмент будет полезен для ухода за садом, пригодится также в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку до твердости 50-54 HRC, поэтому долго сохраняют остроту.
- Долговечность — хромовое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятк...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрези...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, П...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитСекатор цветочный PALISAD 60458, 215 мм, регулировка захвата, пл...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 605518, 200 мм, двухкомпонентные р...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор Grinda G-31 40210_z02
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитСекатор цельнокованый PC-15, плоскостной, 200 мм, РОСТОК
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40211_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 40212_z01
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитСекатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRI...
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор плоскостной Grinda 8-423102_z02
-
В наличииЦена 550 руб. 600 руб.138 руб. в СплитСекатор контактный Grinda 8-423203_z02
Цветочный секатор Palisad 60455 длиной 190 мм, с пластиковыми рукоятками, используется для обрезки цветов и молодых побегов толщиной до 15 мм. Применяется при выполнении хозяйственных работ: разрезании подвязочного материала, ткани и картона, а также решении других задач. Подходит для создания бонсай и топиарных фигур. Инструмент будет полезен для ухода за садом, пригодится также в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
- Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку до твердости 50-54 HRC, поэтому долго сохраняют остроту.
- Долговечность — хромовое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60455, 190 мм, пластиковые рукоятки