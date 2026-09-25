Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE
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Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 745318
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330 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 ? 19 мм
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
250
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE
Секатор прямого реза Palisad BASE длиной 210 мм, с металлическими рукоятками, позволяет обрезать живые ветки диаметром до 20 мм. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Долговечность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали закалены до оптимальной твердости, поэтому долго сохраняет режущую способность.
- Эффективность — отполированное режущее лезвие легко отсекает ветку.
- Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 ? 19 мм
Секатор прямого реза Palisad BASE длиной 210 мм, с металлическими рукоятками, позволяет обрезать живые ветки диаметром до 20 мм. Инструмент пригодится для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Долговечность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали закалены до оптимальной твердости, поэтому долго сохраняет режущую способность.
- Эффективность — отполированное режущее лезвие легко отсекает ветку.
- Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор прямого реза PALISAD 60450, 210 мм, металлические рукоятки, BASE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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