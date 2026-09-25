Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 745317
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х2
Вес, г.
220
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата x 5, двухкомпонентные рукоятки, LUXE