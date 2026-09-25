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Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE

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Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 13
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 13
  • Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
230

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE

Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60442, 200 мм, стальные рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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