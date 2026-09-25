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Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE купить с доставкой в Москве
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Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE

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Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 1
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 2
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 3
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 4
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 5
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 6
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 7
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 8
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 9
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 10
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 11
Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 1
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 2
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 3
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 4
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 5
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 6
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 7
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 8
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 9
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 10
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 11
  • Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745313
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Общая длина, мм
285
Габариты без упаковки
205?205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
170

Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE

Цветочный секатор Palisad BASE 60441 длиной 205 мм, с рукоятками из полипропилена, — садовый инвентарь для обрезки молодых побегов и стеблей толщиной до 10 мм. Используется для ухода за растениями на даче, в саду и огороде, пригодится также в домашнем хозяйстве — им можно разрезать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Лезвия движутся в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и ровным. В случае ухудшения качества реза можно отрегулировать плотность смыкания лезвий при помощи винта.

Преимущества

  • Надежность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали выдерживают длительное интенсивное использование.
  • Износостойкость — благодаря индукционной закалке и прецизионной заточке режущие кромки долго сохраняют остроту.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозионным маслом, рукоятки из полипропилена устойчивы к воздействию ультрафиолета,
  • Удобное хранение и транспортировка — надежный фиксатор препятствует самопроизвольному раскрытию лезвий.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Общая длина, мм
285
Габариты без упаковки
205?205 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Цветочный секатор Palisad BASE 60441 длиной 205 мм, с рукоятками из полипропилена, — садовый инвентарь для обрезки молодых побегов и стеблей толщиной до 10 мм. Используется для ухода за растениями на даче, в саду и огороде, пригодится также в домашнем хозяйстве — им можно разрезать картон, бумагу, ткань, подвязочный материал. Лезвия движутся в параллельных плоскостях, поэтому срез получается чистым и ровным. В случае ухудшения качества реза можно отрегулировать плотность смыкания лезвий при помощи винта.

Преимущества

  • Надежность — лезвия из прочной среднеуглеродистой стали выдерживают длительное интенсивное использование.
  • Износостойкость — благодаря индукционной закалке и прецизионной заточке режущие кромки долго сохраняют остроту.
  • Защита от разрушения — лезвия покрыты антикоррозионным маслом, рукоятки из полипропилена устойчивы к воздействию ультрафиолета,
  • Удобное хранение и транспортировка — надежный фиксатор препятствует самопроизвольному раскрытию лезвий.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор цветочный PALISAD 60441, 205 мм, рукоятки из полипропилена, BASE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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