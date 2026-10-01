Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745312
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
92х35х20
Вес, кг.
14.82
Описание товара Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500
Ящик-сиденье Denzel B-500 59951 устанавливается на мотоблочный прицеп Denzel 59950. Пользователь может не только с комфортом расположиться во время управления мотоблоком, но и разместить в ящике инструменты, оснастку и различные негабаритные предметы.
Преимущества
- Надежность — ящик-сиденье изготовлен из стали и выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к разрушению — изделие покрыто порошковой краской для защиты от коррозии, поэтому выдерживает использование под дождем.
- Вместительность — за счет объема 0,06 м3 в ящик поместится все необходимое.
- Простой монтаж — установка ящика-сиденья на прицеп не занимает много времени.
- Комфортное использование — вставка спинки обеспечивает поддержку позвоночника.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Ящик-сиденье Denzel B-500 59951 устанавливается на мотоблочный прицеп Denzel 59950. Пользователь может не только с комфортом расположиться во время управления мотоблоком, но и разместить в ящике инструменты, оснастку и различные негабаритные предметы.
Преимущества
- Надежность — ящик-сиденье изготовлен из стали и выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к разрушению — изделие покрыто порошковой краской для защиты от коррозии, поэтому выдерживает использование под дождем.
- Вместительность — за счет объема 0,06 м3 в ящик поместится все необходимое.
- Простой монтаж — установка ящика-сиденья на прицеп не занимает много времени.
- Комфортное использование — вставка спинки обеспечивает поддержку позвоночника.
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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