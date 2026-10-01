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Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 купить с доставкой в Москве
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Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500

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Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 1
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 2
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 3
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 4
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 5
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 6
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 7
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 8
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 9
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 10
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 11
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 12
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 13
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 14
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 15
Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 1
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 2
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 3
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 4
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 5
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 6
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 7
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 8
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 9
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 10
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 11
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 12
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 13
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 14
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 15
  • Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745312
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
92х35х20
Вес, кг.
14.82

Описание товара Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500

Ящик-сиденье Denzel B-500 59951 устанавливается на мотоблочный прицеп Denzel 59950. Пользователь может не только с комфортом расположиться во время управления мотоблоком, но и разместить в ящике инструменты, оснастку и различные негабаритные предметы.

Преимущества

  • Надежность — ящик-сиденье изготовлен из стали и выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к разрушению — изделие покрыто порошковой краской для защиты от коррозии, поэтому выдерживает использование под дождем.
  • Вместительность — за счет объема 0,06 м3 в ящик поместится все необходимое.
  • Простой монтаж — установка ящика-сиденья на прицеп не занимает много времени.
  • Комфортное использование — вставка спинки обеспечивает поддержку позвоночника.

Отзывы о товаре Ящик-сиденье для мотоблочного прицепа DENZEL 59951, B-500




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Описание

Ящик-сиденье Denzel B-500 59951 устанавливается на мотоблочный прицеп Denzel 59950. Пользователь может не только с комфортом расположиться во время управления мотоблоком, но и разместить в ящике инструменты, оснастку и различные негабаритные предметы.

Преимущества

  • Надежность — ящик-сиденье изготовлен из стали и выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к разрушению — изделие покрыто порошковой краской для защиты от коррозии, поэтому выдерживает использование под дождем.
  • Вместительность — за счет объема 0,06 м3 в ящик поместится все необходимое.
  • Простой монтаж — установка ящика-сиденья на прицеп не занимает много времени.
  • Комфортное использование — вставка спинки обеспечивает поддержку позвоночника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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