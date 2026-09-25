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Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак купить с доставкой в Москве
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Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак

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Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 1
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 2
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 3
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 4
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 5
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 6
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 7
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 8
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 9
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 10
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 11
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 12
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 13
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 14
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 15
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 16
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 17
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 18
Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 1
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 2
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 3
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 4
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 5
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 6
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 7
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 8
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 9
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 10
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 11
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 12
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 13
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 14
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 15
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 16
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 17
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 18
  • Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 040 руб. 
Начислим 513 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745311
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Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак
32 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.57х0.57
Вес, кг.
97.5

Описание товара Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак

Прицеп Denzel TT-500 59950 с оцинкованным кузовом и регулируемой сцепкой, с колесами размером 4.00-10, в упаковке, имеет общую грузоподъемность 500 кг. Позволяет использовать мотоблок в качестве транспортного средства, а также перевозить различные грузы. Прицеп самосвального типа с функцией опрокидывания удобен для выгрузки. Приспособление пригодится в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — кузов изготовлен из прочной оцинкованной стали.
  • Удобная эксплуатация — задний борт кузова снимается, что облегчает погрузку и выгрузку.
  • Безопасность — комбинированная тормозная система надежно удерживает прицеп даже на наклонных поверхностях.
  • Проходимость — благодаря колесам увеличенного диаметра 4.00-10 прицеп успешно справляется с перевозкой тяжелых грузов по неровной местности.
  • Совместимость со всеми мотоблоками — прицеп поставляется с универсальной регулируемой сцепкой.
  • Продуманная конструкция — пружинная подножка сцепки обеспечивает устойчивость прицепа, не соединенного с мотоблоком.
  • Компактность — габариты упаковки 1220 х 570 х 570 мм, поэтому прицеп в разобранном состоянии легко помещается в багажник легкового автомобиля.
  • Гарантия 3 года — надежность прицепа подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Россия
Описание

Прицеп Denzel TT-500 59950 с оцинкованным кузовом и регулируемой сцепкой, с колесами размером 4.00-10, в упаковке, имеет общую грузоподъемность 500 кг. Позволяет использовать мотоблок в качестве транспортного средства, а также перевозить различные грузы. Прицеп самосвального типа с функцией опрокидывания удобен для выгрузки. Приспособление пригодится в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — кузов изготовлен из прочной оцинкованной стали.
  • Удобная эксплуатация — задний борт кузова снимается, что облегчает погрузку и выгрузку.
  • Безопасность — комбинированная тормозная система надежно удерживает прицеп даже на наклонных поверхностях.
  • Проходимость — благодаря колесам увеличенного диаметра 4.00-10 прицеп успешно справляется с перевозкой тяжелых грузов по неровной местности.
  • Совместимость со всеми мотоблоками — прицеп поставляется с универсальной регулируемой сцепкой.
  • Продуманная конструкция — пружинная подножка сцепки обеспечивает устойчивость прицепа, не соединенного с мотоблоком.
  • Компактность — габариты упаковки 1220 х 570 х 570 мм, поэтому прицеп в разобранном состоянии легко помещается в багажник легкового автомобиля.
  • Гарантия 3 года — надежность прицепа подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицеп для мотоблока DENZEL 59950, TT-500, оцинк., груз. 500 кг, рег. сцепка, колеса 4.00-10, в упак - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 32040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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