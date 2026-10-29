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Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт купить с доставкой в Москве
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Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт

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Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 1
Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 2
Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 3
Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 4
Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 5
Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
290
Выход
30 мм, круг
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 1
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 2
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 3
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 4
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 5
  • Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, мм
290
Выход
30 мм, круг
Комплектация
Удлинители осей шестигранные - 2 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х7х6
Вес, кг.
2.76

Описание товара Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт

Удлинители осей Denzel 59909 длиной 290 мм, с посадочными шестигранниками 23 мм и кругами 30 мм на выходе, поставляются комплектом из 2 шт. и предназначены для увеличения колесной базы мотоблока. Позволяют установить транспортировочные колеса под конкретную колею или грунтозацепы под определенную ширину грядок. Расширяют возможности мотоблока и облегчают выполнение сельскохозяйственных работ.

Преимущества

  • Прочность — удлинители изготовлены из конструкционной стали 20ГС увеличенной толщины, сварные узлы отличаются надежностью.
  • Износостойкость — твердость стали составляет 40-45 HRC, поэтому изделия выдерживают длительную эксплуатацию.
  • Защита от разрушения — удлинители покрыты порошковой краской для предотвращения образования коррозии.
  • Универсальность — изделия можно установить практически на любой из представленных на российском рынке мотоблоков.

Отзывы о товаре Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, мм
290
Выход
30 мм, круг
Комплектация
Удлинители осей шестигранные - 2 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Удлинители осей Denzel 59909 длиной 290 мм, с посадочными шестигранниками 23 мм и кругами 30 мм на выходе, поставляются комплектом из 2 шт. и предназначены для увеличения колесной базы мотоблока. Позволяют установить транспортировочные колеса под конкретную колею или грунтозацепы под определенную ширину грядок. Расширяют возможности мотоблока и облегчают выполнение сельскохозяйственных работ.

Преимущества

  • Прочность — удлинители изготовлены из конструкционной стали 20ГС увеличенной толщины, сварные узлы отличаются надежностью.
  • Износостойкость — твердость стали составляет 40-45 HRC, поэтому изделия выдерживают длительную эксплуатацию.
  • Защита от разрушения — удлинители покрыты порошковой краской для предотвращения образования коррозии.
  • Универсальность — изделия можно установить практически на любой из представленных на российском рынке мотоблоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт - по цене 1900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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