Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт
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Характеристики
Описание товара Удлинители осей шест. DENZEL 59909, 23 мм / круг 30 мм, длина 290 мм, комплект 2 шт
Удлинители осей Denzel 59909 длиной 290 мм, с посадочными шестигранниками 23 мм и кругами 30 мм на выходе, поставляются комплектом из 2 шт. и предназначены для увеличения колесной базы мотоблока. Позволяют установить транспортировочные колеса под конкретную колею или грунтозацепы под определенную ширину грядок. Расширяют возможности мотоблока и облегчают выполнение сельскохозяйственных работ.
Преимущества
- Прочность — удлинители изготовлены из конструкционной стали 20ГС увеличенной толщины, сварные узлы отличаются надежностью.
- Износостойкость — твердость стали составляет 40-45 HRC, поэтому изделия выдерживают длительную эксплуатацию.
- Защита от разрушения — удлинители покрыты порошковой краской для предотвращения образования коррозии.
- Универсальность — изделия можно установить практически на любой из представленных на российском рынке мотоблоков.
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Удлинители осей Denzel 59909 длиной 290 мм, с посадочными шестигранниками 23 мм и кругами 30 мм на выходе, поставляются комплектом из 2 шт. и предназначены для увеличения колесной базы мотоблока. Позволяют установить транспортировочные колеса под конкретную колею или грунтозацепы под определенную ширину грядок. Расширяют возможности мотоблока и облегчают выполнение сельскохозяйственных работ.
Преимущества
- Прочность — удлинители изготовлены из конструкционной стали 20ГС увеличенной толщины, сварные узлы отличаются надежностью.
- Износостойкость — твердость стали составляет 40-45 HRC, поэтому изделия выдерживают длительную эксплуатацию.
- Защита от разрушения — удлинители покрыты порошковой краской для предотвращения образования коррозии.
- Универсальность — изделия можно установить практически на любой из представленных на российском рынке мотоблоков.
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