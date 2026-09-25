Top.Mail.Ru
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 5
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 1
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 2
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 3
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 4
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 5
  • Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 76 звеньев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х9х1
Вес, г.
980

Описание товара Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев

Шина MTX 59818 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для для полупрофессиональных целей: валки деревьев, частного строительства, заготовки большого количества дров, срезания толстых веток в саду. На шину надевается цепь с 76 звеньями (шаг 0,325?), позволяющая формировать аккуратные надпилы и срезы.

Преимущества

  • Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
  • Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
  • Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
  • Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
  • Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.

Отзывы о товаре Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
50
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
76
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шина MTX 59818 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для для полупрофессиональных целей: валки деревьев, частного строительства, заготовки большого количества дров, срезания толстых веток в саду. На шину надевается цепь с 76 звеньями (шаг 0,325?), позволяющая формировать аккуратные надпилы и срезы.

Преимущества

  • Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
  • Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
  • Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
  • Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
  • Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...