Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
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Характеристики
Описание товара Шина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 76 звеньев
Шина MTX 59818 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для для полупрофессиональных целей: валки деревьев, частного строительства, заготовки большого количества дров, срезания толстых веток в саду. На шину надевается цепь с 76 звеньями (шаг 0,325?), позволяющая формировать аккуратные надпилы и срезы.
Преимущества
- Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
- Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
- Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
- Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
- Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
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Шина MTX 59818 длиной 50 см (20?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для для полупрофессиональных целей: валки деревьев, частного строительства, заготовки большого количества дров, срезания толстых веток в саду. На шину надевается цепь с 76 звеньями (шаг 0,325?), позволяющая формировать аккуратные надпилы и срезы.
Преимущества
- Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
- Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
- Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
- Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
- Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
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