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Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена купить с доставкой в Москве
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Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

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Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
  • Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745305
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х8х1
Вес, г.
830

Описание товара Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

Шина MTX 59817 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для мелкого строительства, работы на дачном участке, заготовки дров, применения в полевых условиях. На шину надевается цепь с 72 звеньями (шаг 0,325?), что позволяет за один подход справляться с бревнами толщиной до 40 см.

Преимущества

  • Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
  • Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
  • Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
  • Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
  • Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.

Отзывы о товаре Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дерева
Материал
сталь 50
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шина MTX 59817 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, — элемент пильной гарнитуры для бензопилы. Подходит для распиливания древесины мягкой и средней жесткости, оптимальна для мелкого строительства, работы на дачном участке, заготовки дров, применения в полевых условиях. На шину надевается цепь с 72 звеньями (шаг 0,325?), что позволяет за один подход справляться с бревнами толщиной до 40 см.

Преимущества

  • Устойчивость к деформациям и ударным нагрузкам — шина изготовлена из прочной конструкционной стали 50.
  • Антикоррозионные свойства — защитное порошковое покрытие предотвращает разрушение шины.
  • Корректная работа без заклинивания — ведущая звездочка отличается надежностью и обеспечивает точную передачу крутящего момента к цепи.
  • Продуманная конструкция — технологические отверстия обеспечивают равномерную подачу масла к цепи, такое решение увеличивает срок службы пильной фурнитуры и защищает двигатель пилы от перегрева.
  • Удобная эксплуатация — благодаря шагу цепи 0,325? шина работает практически без вибраций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена - по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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