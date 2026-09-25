Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 745303
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
270
Описание товара Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена
Цепь Denzel 59815 DGS-4516P состоит из 64 звеньев с шагом 0,325", надевается на пильную шину длиной 40 см (16") с шириной паза 1,5 мм. Оптимальна для обработки деревянных заготовок в частной мастерской, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, пригодится также на охоте и рыбалке.
Преимущества
- Высокая прочность и долговечность — цепь из легированной стали выдерживает ударные нагрузки, устойчива к коррозии и может применяться даже для распиловки льда.
- Простое обслуживание — режущие звенья чипперного (серпообразного) типа легко затачиваются и практически не загрязняются.
- Длительная эффективная работа — цепь с лазерной заточкой обеспечивает ровный спил и снижает нагрузку на двигатель.
- Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает случайный контакт с острыми звеньями цепи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитШина для бензопилы DENZEL 59801, DGS-4516, длина 40 см (16"), ша...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитШина для бензопилы MTX 59817, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитЦепь для бензопилы DENZEL 59805, DGS-5218, шина 45 см (18"), шаг...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитСтартер для бензопилы DENZEL 59813, DS-4516, DS-5218, DS-5820
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитШина для бензопилы MTX 59818, длина 50 см (20"), шаг 0,325", паз...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитШина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), ша...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЦепь для бензопилы DENZEL 59806, DGS-5820, шина 50 см (20"), шаг...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитШина для бензопилы DENZEL 59803, DGS-5820, длина 50 см (20"), ша...
Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Цепь Denzel 59815 DGS-4516P состоит из 64 звеньев с шагом 0,325", надевается на пильную шину длиной 40 см (16") с шириной паза 1,5 мм. Оптимальна для обработки деревянных заготовок в частной мастерской, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, пригодится также на охоте и рыбалке.
Преимущества
- Высокая прочность и долговечность — цепь из легированной стали выдерживает ударные нагрузки, устойчива к коррозии и может применяться даже для распиловки льда.
- Простое обслуживание — режущие звенья чипперного (серпообразного) типа легко затачиваются и практически не загрязняются.
- Длительная эффективная работа — цепь с лазерной заточкой обеспечивает ровный спил и снижает нагрузку на двигатель.
- Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает случайный контакт с острыми звеньями цепи.
Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена