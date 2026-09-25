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Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена купить с доставкой в Москве
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Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена

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Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 1
Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 2
Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 3
Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 4
Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 1
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 2
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 3
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 4
  • Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 64 звена - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
270

Описание товара Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена

Цепь Denzel 59815 DGS-4516P состоит из 64 звеньев с шагом 0,325", надевается на пильную шину длиной 40 см (16") с шириной паза 1,5 мм. Оптимальна для обработки деревянных заготовок в частной мастерской, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, пригодится также на охоте и рыбалке.

Преимущества

  • Высокая прочность и долговечность — цепь из легированной стали выдерживает ударные нагрузки, устойчива к коррозии и может применяться даже для распиловки льда.
  • Простое обслуживание — режущие звенья чипперного (серпообразного) типа легко затачиваются и практически не загрязняются.
  • Длительная эффективная работа — цепь с лазерной заточкой обеспечивает ровный спил и снижает нагрузку на двигатель.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает случайный контакт с острыми звеньями цепи.

Отзывы о товаре Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для льда
Материал
сталь 8660 (Ni-Cr-Mo)
Длина шины, см
40
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
64
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Цепь для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цепь Denzel 59815 DGS-4516P состоит из 64 звеньев с шагом 0,325", надевается на пильную шину длиной 40 см (16") с шириной паза 1,5 мм. Оптимальна для обработки деревянных заготовок в частной мастерской, распиловки бревен, срезания сучьев и веток в саду, пригодится также на охоте и рыбалке.

Преимущества

  • Высокая прочность и долговечность — цепь из легированной стали выдерживает ударные нагрузки, устойчива к коррозии и может применяться даже для распиловки льда.
  • Простое обслуживание — режущие звенья чипперного (серпообразного) типа легко затачиваются и практически не загрязняются.
  • Длительная эффективная работа — цепь с лазерной заточкой обеспечивает ровный спил и снижает нагрузку на двигатель.
  • Безопасное хранение и транспортировка — защитная упаковка предотвращает случайный контакт с острыми звеньями цепи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь для бензопилы DENZEL 59815, DGS-4516P, шина 40 см (16"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 64 звена – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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