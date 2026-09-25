Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена
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Характеристики
Описание товара Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена
Шина Denzel 59802 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 72 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5218. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
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Шина Denzel 59802 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 72 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5218. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.
Преимущества
- Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
- Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
- Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
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