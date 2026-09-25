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Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена купить с доставкой в Москве
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Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

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Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 1
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 2
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 3
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 4
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 5
  • Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18&quot;), шаг 0,325&quot;, паз 1,5 мм, 72 звена - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х8х1
Вес, г.
860

Описание товара Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена

Шина Denzel 59802 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 72 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5218. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.

Преимущества

  • Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
  • Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
  • Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.

Отзывы о товаре Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дерева
Материал
сталь 66Mn4
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325"
Количество звеньев
72
Ширина паза, мм
1.5
Комплектация
Шина для бензопилы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шина Denzel 59802 длиной 45 см (18?), с шириной паза 1,5 мм, предназначена для установки цепи с 72 звеньями и шагом 0,325?, совместима с бензопилой Denzel DGS-5218. Оптимальна для работы с древесиной мягких и средних пород. Позволяет использовать бензопилу для распиловки бревен, срезания веток, валки деревьев, формирования кровли дома, строительства веранды, бани и т. д. Инструмент с установленной шиной будет полезен на загородном участке, пригодится во время охоты или рыбалки.

Преимущества

  • Надежность — пильное полотно из немецкой конструкционной стали 66Mn4 с порошковым покрытием устойчиво к деформации и образованию коррозии.
  • Высокий ресурс — звездочка, передающая крутящий момент к цепи, отличается износостойкостью.
  • Длительная эффективная работа — технологические каналы позволяют дозированно подавать смазочное масло на паз шины и способствуют его равномерному распределению по всей рабочей кромке, что продлевает срок службы пильной гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина для бензопилы DENZEL 59802, DGS-5218, длина 45 см (18"), шаг 0,325", паз 1,5 мм, 72 звена - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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