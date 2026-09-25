Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59715, ECS-2800, 2800 Вт, 45 мм
Садовый измельчитель Denzel ECS-2800 59715 мощностью 2800 Вт предназначен для измельчения древесных отходов диаметром до 45 мм. Ветки перерабатываются в щепу, которую в дальнейшем можно использовать в качестве мульчи или компостной добавки, а также для посыпки дорожек. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает частоту вращения ножа на холостом ходу 4500 об/мин и стабильно работает в течение длительного времени. Измельчитель пригодится владельцам садовых участков.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки термовыключатель останавливает двигатель, предотвращая его поломку.
- Безопасная эксплуатация — двигатель не запустится при снятой крышке.
- Готовность к эксплуатации — измельчитель комплектуется сумкой объемом 45 л, поэтому не нужно искать емкость для сбора переработанных отходов.
- Простая подготовка к работе — сумка-травосборник легко фиксируется на крючках.
- Удобная загрузка веток — в комплект поставки входит специальный толкатель.
- Сменные ножи в комплекте — изношенные режущие элементы можно заменить при необходимости.
- Мобильность — измельчитель весит 8,7 кг, крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
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Садовый измельчитель Denzel ECS-2800 59715 мощностью 2800 Вт предназначен для измельчения древесных отходов диаметром до 45 мм. Ветки перерабатываются в щепу, которую в дальнейшем можно использовать в качестве мульчи или компостной добавки, а также для посыпки дорожек. Двигатель с медной обмоткой обеспечивает частоту вращения ножа на холостом ходу 4500 об/мин и стабильно работает в течение длительного времени. Измельчитель пригодится владельцам садовых участков.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой нагрузки термовыключатель останавливает двигатель, предотвращая его поломку.
- Безопасная эксплуатация — двигатель не запустится при снятой крышке.
- Готовность к эксплуатации — измельчитель комплектуется сумкой объемом 45 л, поэтому не нужно искать емкость для сбора переработанных отходов.
- Простая подготовка к работе — сумка-травосборник легко фиксируется на крючках.
- Удобная загрузка веток — в комплект поставки входит специальный толкатель.
- Сменные ножи в комплекте — изношенные режущие элементы можно заменить при необходимости.
- Мобильность — измельчитель весит 8,7 кг, крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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